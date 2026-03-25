На Буковині ділки вивозили ухилянтів до Румунії: один із них капелан

На Буковині правоохоронці перекрили канал для переправлення ухилянтів за кордон. Тепер організаторам уже повідомили про підозру

Організаторами схеми виявились двоє жителів Київської області. Обидва є членами релігійних громад, а один із них, зокрема, був капеланом. Вони шукали військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір незаконно покинути територію України. Свою "послугу" вони оцінили майже 9 тисяч євро з кожного. Маршрут пролягав зі столиці через Чернівці до Румунії.

"Узгодивши суму трансферу - 8 750 євро з кожного, фігуранти ретельно розробили маршрут руху "клієнтів" з Київської області до прикордонної території Чернівецької області. Надалі їх планували нелегально переправити до Румунії. Для конспірації злочинної діяльності військовозобов’язаних перевозили у мікроавтобусі, ховаючи серед речей і маскувальних сіток", - розповіли в поліції.

Тепер організаторам загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вдарив працівника ТЦК ножем. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.