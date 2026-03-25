25 березня 2026, 21:50

На Буковині ділки вивозили ухилянтів до Румунії: один із них капелан

Фото: Національна поліція
На Буковині правоохоронці перекрили канал для переправлення ухилянтів за кордон. Тепер організаторам уже повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Організаторами схеми виявились двоє жителів Київської області. Обидва є членами релігійних громад, а один із них, зокрема, був капеланом. Вони шукали військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір незаконно покинути територію України. Свою "послугу" вони оцінили майже 9 тисяч євро з кожного. Маршрут пролягав зі столиці через Чернівці до Румунії.

"Узгодивши суму трансферу - 8 750 євро з кожного, фігуранти ретельно розробили маршрут руху "клієнтів" з Київської області до прикордонної території Чернівецької області. Надалі їх планували нелегально переправити до Румунії. Для конспірації злочинної діяльності військовозобов’язаних перевозили у мікроавтобусі, ховаючи серед речей і маскувальних сіток", - розповіли в поліції.

Тепер організаторам загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вдарив працівника ТЦК ножем. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

ухилення від мобілізації поліція Чернівецька область
