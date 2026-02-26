На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 26 февраля, в трагическом ДТП погиб военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП Олег Иричук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

"Сегодня, 26 февраля, в результате ДТП погиб 48-летний подполковник Иричук Олег Актовиянович, который проходил службу в должности начальника отделения военного учета и бронирования Черновицкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Руководство и личный состав Черновицкого областного терр близким. Разделяем Ваше горе, скучаем вместе с Вами.

