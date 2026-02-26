На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
В четверг, 26 февраля, в трагическом ДТП погиб военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП Олег Иричук
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.
"Сегодня, 26 февраля, в результате ДТП погиб 48-летний подполковник Иричук Олег Актовиянович, который проходил службу в должности начальника отделения военного учета и бронирования Черновицкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Руководство и личный состав Черновицкого областного терр близким. Разделяем Ваше горе, скучаем вместе с Вами.
Как сообщалось, на Буковине должностное лицо ТЦК сфальсифицировало данные о мобилизации почти 80 человек. За совершенное ему грозит лишение свободы.
На Буковине на ж/д переезде тепловоз въехал в автомобиль: есть погибшийВсе новости »
26 февраля 2026, 12:54На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ
24 февраля 2026, 16:30
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
26 февраля 2026, 21:59Суд приостановил дело о взяточничестве эксчиновника Херсонской ОВА из-за его службы в ВСУ
26 февраля 2026, 21:31Улицы Киева затапливает горячая вода
26 февраля 2026, 21:06В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования
26 февраля 2026, 20:55Графики отключений на 27 февраля: когда украинцы будут без света в пятницу
26 февраля 2026, 20:05На Прикарпатье грузовик насмерть сбил человека
26 февраля 2026, 19:3518 тысяч за "смену формы": в Киеве делец пытался освободить осужденную из колонии и устроить в ВСУ
26 февраля 2026, 19:15В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных
26 февраля 2026, 18:50В Харькове женщина "заработала" четверть миллиона на выплатах от государства
26 февраля 2026, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »