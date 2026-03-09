В Черновцах из-за потепления днем временно будут отключать отопление

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за потепления в Черновцах днем будут приостанавливать подачу тепла в дома жителей, ночью отопление снова будут включать

Об этом сообщил Черновицкий городской совет, передает RegioNews.

"Из-за потепления МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" днем будет временно приостанавливать подачу тепла в дома. Ночью отопление будут восстанавливать, ведь ночи пока остаются прохладными", – говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что отопительный сезон продолжается. Его завершат только тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет превышать +8°C.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 9 и 10 марта, в Украине ожидается существенное потепление и без осадков. Кое-где потеплеет до 17°.