Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку

Аварія сталась 26 січня на автодорозі Н-03 у селі Недобоївці. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Попередньо, 46-річний водій вантажівки Scania наїхав на 84-річну жінку. На жаль, від отриманих травм внаслідок ДТП пішохідка загинула на місці. Її тіло направили на судово-медичну експертизу.

"Відомості про ДТП слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

