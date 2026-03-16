В центре Киева упали обломки БпЛА: пострадавших нет

В самом центре столицы, на Майдане Незалежности, во время вражеской атаки упали обломки беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, пострадавших и пожаров нет.

Кроме того, падения обломков зафиксированы в нескольких районах:

Соломенский район – упали на территорию нежилой застройки.

Святошинский район – падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.

Видео последствий вражеской атаки – по ссылке.

Напомним, утром 16 марта российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о движущейся курсом на столицу группе БпЛА на северо-востоке Киевщины.