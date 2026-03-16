В центре Киева упали обломки БпЛА: пострадавших нет
В самом центре столицы, на Майдане Незалежности, во время вражеской атаки упали обломки беспилотного летательного аппарата
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
По его словам, пострадавших и пожаров нет.
Кроме того, падения обломков зафиксированы в нескольких районах:
- Соломенский район – упали на территорию нежилой застройки.
- Святошинский район – падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.
Видео последствий вражеской атаки – по ссылке.
Напомним, утром 16 марта российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о движущейся курсом на столицу группе БпЛА на северо-востоке Киевщины.
Россияне массированно атаковали дронами Одесщину: повреждены детсад и многоэтажкиВсе новости »
16 марта 2026, 09:46Харьков под ударом: россияне ударили по городу второй раз за утро
16 марта 2026, 09:33Российский дрон атаковал автомобиль в центре Херсона: водитель в тяжелом состоянии
16 марта 2026, 08:55
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
16 марта 2026, 11:38До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику
16 марта 2026, 11:34СБУ задержала дезертира, корректировавшего российские атаки по Днепру
16 марта 2026, 11:27Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львовской области
16 марта 2026, 11:10На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана
16 марта 2026, 10:58В Николаевской области из-за взрыва в доме погибли две девочки: мать и сын в больнице
16 марта 2026, 10:51Россияне снова атаковали Запорожье: под завалами могут быть люди (Обновлено)
16 марта 2026, 10:29Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
16 марта 2026, 10:26На Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет: изъят товар на 30 млн грн
16 марта 2026, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
