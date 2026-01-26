На трассе Кировоградщины столкнулись легковушка и минивэн: пятеро пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 25 января, на автодороге М-30 "Стрый - Умань - Днепр - Изварино" в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 30-летний водитель авто Toyota Hiace, двигаясь со стороны Кропивницкого в направлении Умани, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus.

В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель Ford и пассажиры авто: 36, 17 и двое 16-летних. Всех пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, работники ГБР выясняют обстоятельства смертельного ДТП в селе Сокольники во Львовской области, в которой погиб народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха.