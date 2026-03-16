СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, самовольно оставивший воинскую часть и корректировавший атаки РФ по Днепру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант попал в поле зрения россиян, искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах после побега из подразделения. Согласившись работать на ФСБ, агент обходил город и окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант – блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала Укрзализныци. Для скрытой фиксации потенциальных целей агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров.

Вскоре после начала разведвылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников на Днепропетровщине. Сотрудники СБУ задокументировали каждый его шаг, и на финальном этапе операции задержали.

Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

