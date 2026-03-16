16 марта 2026, 11:27

СБУ задержала дезертира, корректировавшего российские атаки по Днепру

Фото: СБУ
СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, самовольно оставивший воинскую часть и корректировавший атаки РФ по Днепру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант попал в поле зрения россиян, искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах после побега из подразделения. Согласившись работать на ФСБ, агент обходил город и окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант – блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала Укрзализныци. Для скрытой фиксации потенциальных целей агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров.

Вскоре после начала разведвылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников на Днепропетровщине. Сотрудники СБУ задокументировали каждый его шаг, и на финальном этапе операции задержали.

Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытки РФ ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого. Вражеский агент готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий. Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Днепр СБУ задержание агент рф СОЧ дезертир российские агенты корректировщик
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
16 марта 2026, 11:38
До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику
16 марта 2026, 11:34
Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львовской области
16 марта 2026, 11:10
На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана
16 марта 2026, 10:58
В Николаевской области из-за взрыва в доме погибли две девочки: мать и сын в больнице
16 марта 2026, 10:51
Россияне снова атаковали Запорожье: под завалами могут быть люди (Обновлено)
16 марта 2026, 10:29
Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
16 марта 2026, 10:26
На Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет: изъят товар на 30 млн грн
16 марта 2026, 10:05
В центре Киева упали обломки БпЛА: пострадавших нет
16 марта 2026, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »