В Херсонской области массово увольняются мэры городов
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 17:23

На Буковине пограничники спасли мужчину, пытавшегося бежать в Румынию и провалившегося под лед

16 января 2026, 17:23
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Вечером 15 января пограничники и полицейские спасли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу и провалившегося под лед реки в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

О нахождении в приграничной зоне и угрозе его жизни мужчина сам сообщил на горячую линию полиции.

"Во время поисковых действий правоохранители сначала обнаружили следы и стремянку, с помощью которой мужчина преодолел заградительный забор. Впоследствии дорожка следов вывела поисковик на берег реки Прут, где и находился мокрый и замерзший мужчина", – говорится в сообщении.

Нарушитель получил сильное переохлаждение. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Впоследствии 44-летний житель Буковины признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф.

Как сообщалось, в Черновицкой области водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию. Инцидент произошел несколько дней назад.

