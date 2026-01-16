На Буковине пограничники спасли мужчину, пытавшегося бежать в Румынию и провалившегося под лед

фото: ГПСУ

Вечером 15 января пограничники и полицейские спасли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу и провалившегося под лед реки в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

О нахождении в приграничной зоне и угрозе его жизни мужчина сам сообщил на горячую линию полиции.

"Во время поисковых действий правоохранители сначала обнаружили следы и стремянку, с помощью которой мужчина преодолел заградительный забор. Впоследствии дорожка следов вывела поисковик на берег реки Прут, где и находился мокрый и замерзший мужчина", – говорится в сообщении.

Нарушитель получил сильное переохлаждение. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Впоследствии 44-летний житель Буковины признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф.

