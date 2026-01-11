15:49  11 января
Ровенщину атаковали вражеские дроны
13:03  11 января
В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу
11:37  11 января
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 13:15

На Буковине водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию

11 января 2026, 13:15
фото: ГПСУ
Нарушитель травмировал пограничника при попытке прорыва украинско-румынской границы в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничный наряд обнаружил внедорожник Рендж Ровер иностранной регистрации, двигавшийся в направлении украино-румынской границы.

фото: ГНСУ

"Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда. Руководитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию", – говорится в сообщении.

фото: ГНСУ

При попытке прорыва водитель-нарушитель травмировал одного из пограничников. Его госпитализировали и прооперировали.

Впоследствии пограничники совместно с полицейскими отыскали транспортное средство – его покинули на окраине одного из населенных пунктов.

фото: ГНСУ

Были задержаны шесть нарушителей, которые находились в авто при попытке прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

Как сообщалось, на Буковине к 4 годам заключения был приговорен организатор незаконной переправки мужчин за границу. За организацию нелегального путешествия за границу злоумышленник получил около 10 тысяч евро.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
