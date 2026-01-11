На Буковине водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию

фото: ГПСУ

Нарушитель травмировал пограничника при попытке прорыва украинско-румынской границы в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничный наряд обнаружил внедорожник Рендж Ровер иностранной регистрации, двигавшийся в направлении украино-румынской границы.

фото: ГНСУ

"Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда. Руководитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию", – говорится в сообщении.

фото: ГНСУ

При попытке прорыва водитель-нарушитель травмировал одного из пограничников. Его госпитализировали и прооперировали.

Впоследствии пограничники совместно с полицейскими отыскали транспортное средство – его покинули на окраине одного из населенных пунктов.

фото: ГНСУ

Были задержаны шесть нарушителей, которые находились в авто при попытке прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

Как сообщалось, на Буковине к 4 годам заключения был приговорен организатор незаконной переправки мужчин за границу. За организацию нелегального путешествия за границу злоумышленник получил около 10 тысяч евро.