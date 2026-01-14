Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В жилом доме взорвался самодельный котел, встроенный в печь. В результате двое детей 12 и 8 лет получили травмы, их сразу госпитализировали. Им оказывается необходимая помощь.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

