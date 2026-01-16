16:40  16 січня
На Буковині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Румунії і провалився під лід

16 січня 2026, 17:23
фото: ДПСУ
Увечері 15 січня прикордонники та поліцейські врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон та провалився під лід річки у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Про перебування у прикордонній зоні та загрозу його життю чоловік сам повідомив на гарячу лінію поліції.

"Під час пошукових дій правоохоронці спершу виявили сліди та драбину, за допомогою якої чоловік подолав загороджувальний паркан. Згодом доріжка слідів вивела пошукову групу на берег річки Прут, де і перебував мокрий і змерзлий чоловік", – йдеться у повідомленні.

Порушник отримав сильне переохолодження. Лікарі надали йому першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Згодом 44-річний житель Буковини зізнався, що планував перейти на сусідній берег і дістатися Румунії. За спробу незаконного перетину кордону йому загрожує штраф.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії. Інцидент стався декілька днів тому.

