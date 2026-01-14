На Буковине разоблачили хищение средств на ремонте дорог: "заработали" более полумиллиона

Фото: Нацполиция

Экс-чиновник горсовета вместе с директором и инженером строительной фирмы завысили стоимость выполненных работ в официальных документах. В результате на выделенных деньгах на ремонт улицы в Черновцах растратили более 719 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в конце 2018 между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и подрядной организацией был заключен договор на выполнение капитального ремонта одной из улиц Черновцов.

Впоследствии директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета вступил в преступный сговор с директором подрядной организации и инженером по техническому надзору. Они внесли в официальные документы ложную информацию и завысили стоимость выполненных работ.

На основании этих документов из городского бюджета на счет подрядной организации было безосновательно перечислено более 719 тысяч гривен. Оба фигуранта получили подозрения.

