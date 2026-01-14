10:49  14 января
14 января 2026, 12:57

Присвоили 1,37 млн грн на капремонте детского сада: на Закарпатье подрядчик и инженер получили подозрения

14 января 2026, 12:57
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта крыши детского сада в Сваляве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подозрение объявили 37-летнему директору подрядной фирмы и 43-летнему главному инженеру, осуществлявшему технический надзор.

Следствие установило, что с ноября 2023 по май 2024 года сообщники вносили в акты выполненных работ ложные данные. Они значительно завышали объемы и стоимость ремонта.

На основе поддельных документов из местного бюджета выплатили более 4,66 млн грн. Согласно выводам экспертиз, реальная стоимость работ была на 1,37 млн грн меньше. Эти деньги фигуранты присвоили.

Присвоили 1,37 млн грн на капремонте детского сада: в Закарпатье подрядчик и инженер получили подозрения

Мужчинам сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 4, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 УК Украины).

На Закарпатье разоблачили схему присвоения 1,37 млн грн на ремонте детсада

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили схему хищения 1,8 млн грн на ремонте объектов ГСЧС. Правоохранители сообщили о подозрении коммерсанту, который не проверял выполнение работ и подписывал фиктивные акты.

