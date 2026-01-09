19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 23:35

Повідомлення від псевдобанкіра: на Буковині шахраї вкрали в людей майже 210 тисяч гривень

09 січня 2026, 23:35
Фото: Нацполіція
На Буковині шахраї обманули трьох жителів. Псевдобанкіри надсилали людям фейкові посилання

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

33-річний житель Чернівців отримав повідомлення із фішинговим посиланням. Там він ввів свою конфіденційну інформацію. Після цього він побачив, що з його рахунку зняли 70 тисяч гривень.

Також жертвою шахраїв став 56-річний житель Дністровського району. Йому зателефонував нібито працівник банку та під приводом надання допомоги з приєднанням картки до електронного гаманця заволодів майже 93 тисячами гривень.

Постраждала від шахраїв і 64-річна жителька Чернівців. Вона отримала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Коли жінка перейшла за посиланням, вона ввела свої дані. Згодом аферисти зняли з її картки 46 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Буковині жінка стала жертвою аферистів. Їй запропонували роботу в інтернеті, але в результаті шахраї обчистили її рахунок.

аферист поліція Чернівецька область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
