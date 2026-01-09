Повідомлення від псевдобанкіра: на Буковині шахраї вкрали в людей майже 210 тисяч гривень

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

33-річний житель Чернівців отримав повідомлення із фішинговим посиланням. Там він ввів свою конфіденційну інформацію. Після цього він побачив, що з його рахунку зняли 70 тисяч гривень.

Також жертвою шахраїв став 56-річний житель Дністровського району. Йому зателефонував нібито працівник банку та під приводом надання допомоги з приєднанням картки до електронного гаманця заволодів майже 93 тисячами гривень.

Постраждала від шахраїв і 64-річна жителька Чернівців. Вона отримала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Коли жінка перейшла за посиланням, вона ввела свої дані. Згодом аферисти зняли з її картки 46 тисяч гривень.

