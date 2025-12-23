13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 12:15

Деньги мимо кассы: на Буковине оператор АЗС "заработал" 1,4 миллиона гривен

23 декабря 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Буковине получил подозрение бывший оператор АЗС. Речь идет о присвоении почти полутора миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29-летний оператор АЗС несколько месяцев получал от клиентов деньги за дизельное горючее, которые он обязан передать в кассу компании и обеспечить за эти средства отпуск товара.

Однако мужчина не вносил в кассу предприятия, а распоряжался ими по собственному усмотрению, имитируя законную продажу путем выдачи сведений на отпуск нефтепродуктов или предоставляя устные обещания по дальнейшей доставке горючего. В результате нанесено более 610 тысяч гривен материального ущерба.

Также стало известно, что он не осуществлял инкассацию денег и присвоил более 859 тысяч гривен. В целом убытки составили более 1,4 миллиона гривен.

"Сейчас следователи полиции при процессуальном руководстве Заставнивского отдела Черновицкой окружной прокуратуры сообщили буковинцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полици.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве через суд со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были чрезмерно уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение полиция Черновицкая область
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Одно из ведущих предприятий металлургической отрасли Украины полностью остановилось из-за атаки РФ
23 декабря 2025, 13:35
Началось новое заседание по делу Коломойского
23 декабря 2025, 13:25
В Ровенской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки РФ
23 декабря 2025, 13:17
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
23 декабря 2025, 13:09
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: подозреваемого экстрадировали из Польши
23 декабря 2025, 12:57
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
23 декабря 2025, 12:53
Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 12:41
Святошинский район Киева после атаки: пятеро пострадавших и повреждены дома
23 декабря 2025, 12:34
Хотел попасть в Молдову. В Одесской области возле границы задержали водителя автомобиля с клиентом в багажнике
23 декабря 2025, 12:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »