Деньги мимо кассы: на Буковине оператор АЗС "заработал" 1,4 миллиона гривен

Фото: Нацполиция

В Буковине получил подозрение бывший оператор АЗС. Речь идет о присвоении почти полутора миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29-летний оператор АЗС несколько месяцев получал от клиентов деньги за дизельное горючее, которые он обязан передать в кассу компании и обеспечить за эти средства отпуск товара.

Однако мужчина не вносил в кассу предприятия, а распоряжался ими по собственному усмотрению, имитируя законную продажу путем выдачи сведений на отпуск нефтепродуктов или предоставляя устные обещания по дальнейшей доставке горючего. В результате нанесено более 610 тысяч гривен материального ущерба.

Также стало известно, что он не осуществлял инкассацию денег и присвоил более 859 тысяч гривен. В целом убытки составили более 1,4 миллиона гривен.

"Сейчас следователи полиции при процессуальном руководстве Заставнивского отдела Черновицкой окружной прокуратуры сообщили буковинцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полици.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве через суд со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были чрезмерно уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ.