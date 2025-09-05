Фото: поліція

За попередніми даними, 58-річний водій Volkswagen Polo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП травмувалася 54-річна пасажирка авто, її госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

