З річки Сірет на Буковині незаконно видобували гравійно-піщану суміш
У селі Кам’янка Чернівецького району правоохоронці 16 серпня зупинили незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші з русла річки Сірет
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Трьох місцевих жителів віком 47, 62 та 68 років застали на гарячому, коли вони за допомогою спецтехніки вантажили пісок і гравій у вантажівку MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Жодних дозвільних документів чоловіки не мали.
Авто та незаконно видобуті копалини вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 ККУ (порушення правил використання надр).
Нагадаємо, раніше на Київщині завершили досудове розслідування щодо незаконного видобутку видобуток 8 тисяч тонн піску з Десни. Обвинувальний акт направили до суду.
