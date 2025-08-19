Фото: bosstechnology

У селі Кам’янка Чернівецького району правоохоронці 16 серпня зупинили незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші з русла річки Сірет

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Трьох місцевих жителів віком 47, 62 та 68 років застали на гарячому, коли вони за допомогою спецтехніки вантажили пісок і гравій у вантажівку MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Жодних дозвільних документів чоловіки не мали.

Авто та незаконно видобуті копалини вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 ККУ (порушення правил використання надр).

Нагадаємо, раніше на Київщині завершили досудове розслідування щодо незаконного видобутку видобуток 8 тисяч тонн піску з Десни. Обвинувальний акт направили до суду.