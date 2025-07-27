В Житомирской области на пруду нашли тело 26-летнего утопленника
Спасатели извлекли тело молодого мужчины из пруда в Житомирской области, обстоятельства происшествия выясняются
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Вечером вчерашнего дня спасателям Житомирской области поступило сообщение о необходимости извлечения тела утопленника. Инцидент произошел на пруду в селе Новая Романовка, что в Звягельском районе.
Совместно с водолазами коммунально-спасательной станции города Звягель спасатели провели поисковые работы на воде. На расстоянии около 10 метров от берега они обнаружили тело 26-летнего мужчины и доставили его на берег.
В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии. Информация о причинах происшествия и возможных обстоятельствах в настоящее время уточняется.
Напомним, в ставку под Черновцами обнаружили утопленника.