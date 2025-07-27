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27 июля 2025, 11:06

В Житомирской области на пруду нашли тело 26-летнего утопленника

27 июля 2025, 11:06
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Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области
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Спасатели извлекли тело молодого мужчины из пруда в Житомирской области, обстоятельства происшествия выясняются

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Вечером вчерашнего дня спасателям Житомирской области поступило сообщение о необходимости извлечения тела утопленника. Инцидент произошел на пруду в селе Новая Романовка, что в Звягельском районе.

Спасатели изымают тело утопленника

Совместно с водолазами коммунально-спасательной станции города Звягель спасатели провели поисковые работы на воде. На расстоянии около 10 метров от берега они обнаружили тело 26-летнего мужчины и доставили его на берег.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии. Информация о причинах происшествия и возможных обстоятельствах в настоящее время уточняется.

Напомним, в ставку под Черновцами обнаружили утопленника.

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