Правоохранитель из Буковины организовал схему незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Он лично планировал детали незаконной сделки, занимался поиском и подбором "клиентов". Кроме того, злоумышленник предложил предоставить неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США военнослужащему Госпогранслужбы за содействие в незаконной переправке лиц через границу.

На днях правоохранители на железнодорожной станции "Ягодин" задержали троих мужчин – 32-летнего винничанина, 39-летнего жителя Львовской области и 41-летнего жителя Черновцов, которых злоумышленник планировал переправить за границу поездом "Киев-Холм". За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им придется заплатить штраф.

В ходе расследования задокументирована также причастность к противоправной деятельности двух бывших правоохранителей.

Напомним, на Буковине пограничники задержали злоумышленников, которые за 8500 долларов должны были переправить "клиента" в Румынию.