Во время сегодняшнего обмена пленными освобождены 14 пограничников

фото: ГПСУ

Сегодня Украина вернула более двухсот воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Среди них – пограничники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Среди уволенных 14 пограничников: четыре из Донецкого пограничного отряда, три из Сумского, двое из Луганского, двое из Херсонского, а также военнослужащие Харьковского, Львовского и Могилев-Подольского отрядов", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина вернула из российского плена 205 защитников.