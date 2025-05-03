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03 мая 2025, 10:35

В Полтавской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением - под подозрением жена

03 мая 2025, 10:35
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители в Полтавской области расследуют ранения мужчины. Он попал в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 1 мая. Медики сообщили полиции о госпитализации 42-летнего жителя города Гадяч в тяжелом состоянии. Правоохранители выяснили, что 30 апреля во время ссоры с супругой он получил ножевое ранение.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Гадячского отдела Миргородской окружной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Киеве женщина во время застолья ударила своего мужа ножом. Однако она не вызывала медиков. Только утром, когда мужчина уже умер, она позвонила по телефону в полицию.

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