Фото: Нацполиция

Правоохранители в Полтавской области расследуют ранения мужчины. Он попал в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 1 мая. Медики сообщили полиции о госпитализации 42-летнего жителя города Гадяч в тяжелом состоянии. Правоохранители выяснили, что 30 апреля во время ссоры с супругой он получил ножевое ранение.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Гадячского отдела Миргородской окружной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Киеве женщина во время застолья ударила своего мужа ножом. Однако она не вызывала медиков. Только утром, когда мужчина уже умер, она позвонила по телефону в полицию.