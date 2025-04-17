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Завершено досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черновицкой области, который пытался вывезти за границу военнообязанного в багажнике авто. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

С ноября 2024 года правоохранитель вывозил военнообязанных мужчин в Румынию. Он использовал служебную информацию о маршрутах и времени передвижения пограничных нарядов, а "клиентов" находил через интернет.

За 20 тысяч евро правоохранитель доставлял мужчин к границе и лично проводил их пешим маршрутом в соседнюю страну. К месту пересечения границы он доставлял их собственным авто.

Правоохранитель отстранен от занимаемой должности. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, фигуранта задержали "на горячем" в январе этого года во время передачи средств от одного из мужчин, пытавшегося покинуть страну.