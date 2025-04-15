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15 апреля 2025, 18:05

Взятка за влияние на решение ВВК: на Буковине задержали депутатку городского совета

15 апреля 2025, 18:05
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фото: Нацполиция
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В Черновицкой области правоохранители разоблачили депутатку одного из городских советов по подозрению в злоупотреблении влиянием. Фигурантка получала взятки за признание мужчин непригодными к службе или предоставление им отсрочки от мобилизации

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным следствия, подозреваемая — 39-летняя жительница Сторожинецкого общества. Она систематически получала денежное вознаграждение за "содействие" в принятии нужных решений военно-врачебной комиссией, в частности, относительно признания мужчин непригодными к службе или предоставления им отсрочки от мобилизации.

Сейчас известно о по меньшей мере четырех эпизодах получения неправомерной выгоды. Подозреваемая действовала через свои связи, обещая влияние на решение ВВК по отсрочке или снятию с учета военнообязанных. Свои "услуги" депутатка предоставляла за четко определенную плату.

При получении очередной части неправомерной выгоды - 300 долларов США - женщину задержали "на горячем". За злоупотребление влиянием злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Задержанной депутатке уже сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернополе задержали преподавателя и его жену, которые за 17 тысяч долларов оформляли отсрочки от мобилизации.

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