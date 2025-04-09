На Буковине подросток проник в школу и поджег кабинет директора
В Черновицком районе 19-летнего жителя села Звенячин подозревают в умышленном поджоге кабинета директора местной школы. Молодчика задержали сразу после инцидента. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 апреля. Руководитель учебного заведения сообщил правоохранителям о проникновении неизвестного в помещение школы и умышленном поджоге.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что парень разбил стекло входной двери, проник в здание и прошел прямо в кабинет директора. Там он намеренно поджег документы и офисную технику.
Сумма материального ущерба, нанесенного школе, уточняется. Сам задержанный не смог четко объяснить свои мотивы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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