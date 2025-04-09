18:42  08 апреля
В Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс
18:58  08 апреля
Температура в Украине завтра опустится до -5 градусов
20:20  08 апреля
На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 01:45

На Буковине подросток проник в школу и поджег кабинет директора

09 апреля 2025, 01:45
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черновицком районе 19-летнего жителя села Звенячин подозревают в умышленном поджоге кабинета директора местной школы. Молодчика задержали сразу после инцидента. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 апреля. Руководитель учебного заведения сообщил правоохранителям о проникновении неизвестного в помещение школы и умышленном поджоге.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что парень разбил стекло входной двери, проник в здание и прошел прямо в кабинет директора. Там он намеренно поджег документы и офисную технику.

Сумма материального ущерба, нанесенного школе, уточняется. Сам задержанный не смог четко объяснить свои мотивы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области подростки подожгли завод. Полицейские привлекли к админответственности родителей девушек 12-ти и 13-ти лет и 15-летнего парня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог школа задержание Нацполиция Черновицкая область директор подросток
В элитном ЖК Киева горело авто: полиция нашла виновника
08 апреля 2025, 18:55
В Одесской области мужчина может сесть на 10 лет за то, что поджег комбайн односельчанина
08 апреля 2025, 15:10
В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай
08 апреля 2025, 09:59
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
На Житомирщине мужчина упал в 25-метровый колодец: его вытащили спасатели
09 апреля 2025, 01:22
Работа нелегальной АЗС в Киевской области: дело передали в суд
09 апреля 2025, 00:59
Незаконно ввезенный Mercedes-Benz: в Киеве арестовали авто стоимостью 1,7 млн грн
09 апреля 2025, 00:36
Три года за решеткой: в Харькове осудили уклониста
09 апреля 2025, 00:15
В Тернопольской области произошел масштабный пожар на складе
09 апреля 2025, 00:08
Днепр под атакой беспилотников: количество пострадавших увеличилось
08 апреля 2025, 23:40
Это вредит мирным усилиям: США в ООН раскритиковали удар РФ по Кривому Рогу
08 апреля 2025, 23:35
Харьков снова под атакой: в городе раздалось около 15 взрывов
08 апреля 2025, 23:10
В Днепре раздались взрывы: в городе вспыхнул пожар
08 апреля 2025, 22:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »