На Буковине подросток проник в школу и поджег кабинет директора

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В Черновицком районе 19-летнего жителя села Звенячин подозревают в умышленном поджоге кабинета директора местной школы. Молодчика задержали сразу после инцидента. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 апреля. Руководитель учебного заведения сообщил правоохранителям о проникновении неизвестного в помещение школы и умышленном поджоге.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что парень разбил стекло входной двери, проник в здание и прошел прямо в кабинет директора. Там он намеренно поджег документы и офисную технику.

Сумма материального ущерба, нанесенного школе, уточняется. Сам задержанный не смог четко объяснить свои мотивы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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