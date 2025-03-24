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24 марта 2025, 15:03

На Буковине снижается количество заболевших гриппом и ОРВИ

24 марта 2025, 15:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черновицкой области уже третью неделю подряд снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает Черновицкий областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

На прошлой неделе было зарегистрировано 5930 случаев ОРВИ, из них 3550 детей (60%). В течение недели госпитализированы 135 человек, из них 86 детей.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет на 12% меньше показателя на прошлой неделе. В то же время уровень эпидемического порога до сих пор превышен, отмечают медики.

Больше всего больных в Черновицком районе – 3959 человек, из них в городе Черновцы – 2081 случай ОРВИ.

Напомним, по данным Минздрава, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. В то же время, ситуация остается сложной, считает доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский. По его словам, текущий эпидемиологический сезон крайне сложный.

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