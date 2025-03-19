На Буковине разоблачили канал изготовления и поставки фальшивых документов

фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда во взаимодействии с детективами Бюро экономической безопасности и процессуального сопровождения Черновицкой областной прокуратуры разоблачили гражданина Украины, который организовал изготовление и пересылку из ЕС в Украину фальшивых бланков и голографических защитных элементов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В частности, было изъято 1200 незаполненных бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, о браке и рождении, водительские удостоверения, дипломы и приложения к дипломам о высшем образовании, голографические защитные элементы.

Правоохранители установили, что группа пыталась наладить реализацию на территории Украины фальшивых документов.

Организатора незаконной деятельности объявили подозрение в совершении уголовного преступления по ст. 199 УКУ "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов".

Напомним, на Буковине будут судить налоговика, покрывавшего сбыт табака и алкоголя без акцизных марок.