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03 марта 2025, 13:22

На Буковине эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти в три раза

03 марта 2025, 13:22
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фото: freepik.com
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Жители Черновицкой области продолжают болеть гриппом и ОРВИ. Сейчас уровень заболеваемости в регионе в 2,5 раза выше эпидемического порога

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщает Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней.

"В Черновицкой области за 9 неделю 2025 года зарегистрировано 10892 случая ОРВИ, из них 6057 у детей (56%). Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ находится на уровне прошлой недели и в 2,5 раза выше эпидемического порога, рассчитанного для области", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю медики госпитализировали 228 человек из них 126 детей.

В ведомстве отметили, что благодаря принятым ограничительным мерам зарегистрировано снижение уровней заболеваемости в Вижницком районе на 24,3%, в Днестровском районе – снижение на 11,2%. Одновременно в Черновицком районе зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 12,2%, в том числе в г. Черновцы – на 27,7%.

Напомним, на Буковине пограничники с выстрелами задержали мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу и бежать в Румынию.

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