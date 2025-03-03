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03 марта 2025, 12:20

На Буковине пограничники с выстрелами задержали мужчин, заплативших от 4 до 6 тысяч евро за побег за границу

03 марта 2025, 12:20
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фото: ГПСУ
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Группу мужчин, планировавших незаконно пересечь государственную границу, обнаружили пограничники в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Незаконных "туристов", следовавших по горным тропам в пределах пограничной полосы в Вижницком районе Черновицкой области, задержали пограничники отдела "Фальков".

Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось несколько раз выстрелить в воздух.

За незаконный трансфер мужчины заплатили от 4 до 6 тысяч евро.

Правонарушители доставлены в пограничное подразделение и оформлены документы по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". За злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы также составлены материалы по ст.185 КУоАП. Поиски проводника продолжаются.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожили беспилотниками укрытие и российскую пехоту.

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