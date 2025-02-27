На Буковине пограничники ночью задержали троих мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о намерении троих мужчин незаконно попасть в Румынию на горном участке государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Двигаясь через горы, туристы решили отдохнуть до утра и разложили в лесу палатки со средствами обогрева. В это время за ними наблюдали пограничники и впоследствии задержали нарушителей.

Как выяснилось, трое жителей Днепропетровской области за 2000 долларов приобрели электронную карту с маршрутом на одном из телеграмм-каналов.

Относительно задержанных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении. Им грозит штраф и скорее всего поездка в ТЦК.

Напомним, на Буковине пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовике с продуктами.