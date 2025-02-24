На Буковине продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В Черновицкой области растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю эпидпорог в регионе превышен на 149%

Об этом в Facebook сообщил Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

"В течение недели завершающейся в Черновицкой области зарегистрировано 10869 случаев ОРВИ, из них 6587 детей (61%). Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ на 47,7% больше показателя прошлой недели и находится на 149,1% выше эпидемического порога, рассчитанного для области", - идет.

Больше всего больных пациентов зафиксировали в Черновицком районе – 6450 случаев ОРВИ. Из них 3161 пациент из Черновцов.

Медики напоминают, что наиболее эффективной защитой от осложнений COVID-19 и гриппа является вакцинация. Поэтому рекомендуют людям не медлить, а проводить необходимую прививку.

Напомним, в школах Винницы продолжили дистанционное обучение из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.