Менеджер известного в Украине футбольного клуба сбежал за границу

фото: ФК Карпаты

Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочного собрания за границей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sport.ua.

Делегация футбольного клуба "Карпаты" находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

В клубе сообщили, что все работники "Карпат" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины кроме заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.

Олег Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба осенью прошлого года.

Напомним, известного в прошлом футболиста задержали вместе с наркоторговцами в Ужгороде.