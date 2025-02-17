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17 февраля 2025, 22:28

Позорно и недопустимо: министр образования требует проверки школы, в которой во время спектакля "избили ТЦК"

17 февраля 2025, 22:28
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Фото: МОН
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Министр образования Оксен Лесной отреагировал на скандал в одной из киевских школ. По его словам, он лично позвонил директору заведения

Об этом написал министр образования Оксен Лесной, передает RegioNews.

По словам главы МОН, видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку с пренебрежением к "военному", позорно. По мнению Лесного, это недопустимо на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны.

Министр образования отметил, что он позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто участвовал в этом поступке.

"Мне лично дико, что ни один из тех, кто принимал участие в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не ощутил сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных приняты соответствующие решения", - заявил министр.

Видео, где ученики киевской школы во время представления якобы "бьют военного ТЦК", опубликовал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Впоследствии в полиции сообщили о проверке. Правоохранители заявили, что общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами".

МОН ТЦК
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