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Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Чтобы быстро и комфортно добраться до приграничья "туристическая группа" в составе трех мужчин наняли жителя Черновицкой области, который должен был перевезти их на собственном авто.

Для остановки автомобиля с мужчинами пограничникам пришлось произвести упреждающие выстрелы.

Беглецы – жители Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областей. Они приобрели через мессенджер у неизвестного соответствующие карты и маршрут движения к украинско-румынской границе. За данную услугу каждый должен был заплатить 6000 долларов.

Относительно незаконных "туристов" составили соответствующие админпротоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области делец за 10 тысяч евро проводил мужчин через лес до границы.