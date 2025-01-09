фото: ГСЧС

На Черниговщине продолжаются поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

К операции привлечены спасатели, водолазы и сотрудники полиции, которые совместно обследуют разные участки местности. Спасатели вместе с полицейскими тщательно проверяют береговую линию.

Между тем водолазы производят работы под водой, обследуя дно рек в наиболее вероятных местах. Одновременно надводная акватория тщательно обследуется с помощью 3 лодок и специального оборудования.

Для обследования труднодоступных участков рек используются беспилотники. Их применение позволяет спасателям получать подробную информацию с высоты, осматривать густо заросшие территории и места, недостижимые традиционными средствами.

По состоянию на 10:30 к поисковым работам привлечены более 30 человек, 4 единицы техники и 3 лодки.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов в Черниговской области. Вчера их не удалось найти, сегодня спасатели продолжили поиски.

Вскоре тело мужчины достали из водоема, поиски ребенка продолжаются.