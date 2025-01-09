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На Чернігівщині тривають пошуки хлопчика, який провалився під лід разом з дідусем
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09 січня 2025, 13:20

На Чернігівщині тривають пошуки хлопчика, який провалився під лід разом з дідусем

09 січня 2025, 13:20
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фото: ДСНС
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На Чернігівщині продовжуються пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов увечері 7 січня

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

До операції залучені рятувальники, водолази та співробітники поліції, які спільно обстежують різні ділянки місцевості. Рятувальники разом із поліцейськими ретельно перевіряють берегову лінію.

Тим часом водолази проводять роботи під водою, обстежуючи дно річок у найбільш ймовірних місцях. Одночасно надводна акваторія ретельно обстежується за допомогою 3 човнів та спеціального обладнання.

Для обстеження важкодоступних ділянок річок використовуються безпілотники. Їх застосування дозволяє рятувальникам отримувати детальну інформацію з висоти, оглядати густо зарослі території та місця, недосяжні традиційними засобами.

Станом на 10:30 до пошукових робіт залучені понад 30 осіб, 4 одиниці техніки та 3 човни.

Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов у Чернігівській області. Вчора їх не вдалося знайти, сьогодні рятувальники продовжили пошуки.

Згодом тіло чоловіка дістали з водойми, пошуки дитини тривають.

Чернігівська область річка крига дитина пошук рятувальники
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