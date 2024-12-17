На Буковине нашли мужчину, который несколько дней бродил в лесу

фото: ГСЧС

Утром 17 декабря спасатели получили сообщение, что в селе Банилов-Подгорный Черновицкого района в лесу заблудился мужчина

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

По словам 27-летнего мужчины, он потерял ориентир, находился в лесу около трех дней, но смог сообщить о приблизительных координатах своего местонахождения.

К поиску пропавшего были привлечены специалисты горной поисково-спасательной группы со служебными собаками, а также правоохранители.

Мужчину отыскали, ему оказали первую до медицинскую помощь, после чего транспортировали его из леса в "скорую".

Напомним, ужин, 11 декабря, спасатели разыскали 21-летнего парня из Днепра, заблудившегося на заснеженной Говерле.