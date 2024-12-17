Отключение света 18 декабря: Укрэнерго отменило ограничения для бытовых потребителей

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Почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей в течение 18 декабря не запланированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В то же время, в компании добавили, что для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 среды.

Граждан просят экономно использовать электроэнергию с 8 до 20 часов.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря в Украине действуют обновленные графики отключений света.