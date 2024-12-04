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04 декабря 2024, 17:00

Масштабный пожар под Тернополем: из пылающей фермы спасли 50 животных

04 декабря 2024, 17:00
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фото: ГСЧС Украины в Тернопольской области
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Пожар произошел вчера вечером, 3 декабря, в здании по улице Новая в селе Мишковичи Тернопольского района. Площадь возгорания составила около 900 м²

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в 22:00 пламя охватило помещение бывшей фермы, которая использовалась в качестве пункта разбора автомобилей.

"Огонь стремительно распространялся, уничтожив элементы покрытия здания, один легковой автомобиль, погрузчик и многочисленные автомобильные детали. Общая площадь возгорания составила около 900 м²", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники спасли ферму площадью 1500 м², 50 голов крупного рогатого скота, пять автомобилей, три прицепа с зерном и две сеялки.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара и размер нанесенного ущерба.

Напомним, 1 декабря произошел масштабный пожар в Киеве. На Оболони горел рынок.

Также сообщалось, что в Тернопольской области, в селе Млиновцы Зборовской территориальной громады, спасли мужчину, которого засыпало зерном в элеваторе.

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