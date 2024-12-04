На пожаре в Винницкой области погиб человек

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Смертельный пожар произошел в понедельник, 2 декабря, в селе Дружелюбовка Хмельникского района. Тело погибшего обнаружили спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Жертвой оказался житель Калиновской общины.

"По неосторожности во время курения загорелся дом, в результате чего погиб 62-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 декабря в Винницкой области произошли сразу пять пожаров в частных жилых домах. Спасатели призывают людей заботиться о пожарной безопасности и беречь свои жизни.

Напомним, 2 декабря в Ивано-Франковске во время пожара в многоэтажке погибли мать с сыном.