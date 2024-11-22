На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
В суд направили обвинительный акт в отношении трех парней за похищение жителя Днестровского района области, нанесение ему травм и вымогательство денег
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, летом этого года двое буковинцев вместе с 24-летним жителем Черкасщины похитили 20-летнего парня. Злоумышленники применяли к парню физическую силу, психологически давили на него и унижали. Все эти действия они снимали по телефону, требуя от потерпевшего 10 тысяч гривен, чтобы видео не попало в интернет.
Подтверждая серьезность своих намерений, они заставили парня залезть в багажник авто, вывезли его в поле, где оставили обнаженным.
В правоохранительные органы потерпевший не обращался. Полицейские задокументировали преступление во время мониторинга соцсетей, где обвиняемые обнародовали видео травли.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей.
Напомним, в Запорожье задержали преступников, похитивших 25-летнего молодого человека и потребовавших уплатить им 10 тысяч долларов несуществующего долга.