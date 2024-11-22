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В суд направили обвинительный акт в отношении трех парней за похищение жителя Днестровского района области, нанесение ему травм и вымогательство денег

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, летом этого года двое буковинцев вместе с 24-летним жителем Черкасщины похитили 20-летнего парня. Злоумышленники применяли к парню физическую силу, психологически давили на него и унижали. Все эти действия они снимали по телефону, требуя от потерпевшего 10 тысяч гривен, чтобы видео не попало в интернет.

Подтверждая серьезность своих намерений, они заставили парня залезть в багажник авто, вывезли его в поле, где оставили обнаженным.

В правоохранительные органы потерпевший не обращался. Полицейские задокументировали преступление во время мониторинга соцсетей, где обвиняемые обнародовали видео травли.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, в Запорожье задержали преступников, похитивших 25-летнего молодого человека и потребовавших уплатить им 10 тысяч долларов несуществующего долга.