Кличко о "советской" инсталляции: "95 Квартал" устраивать здесь не позволим
Мэр столицы Виталий Кличко резко отреагировал на установку "советской" инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни
Как пишет RegioNews он заявил, что установку не согласовали с городскими властями, и заверил, что ее уберут.
"Какой-то "95-й Квартал" устраивать здесь мы не позволим. На этом месте погибли патриоты. Я был одним из людей, которые были на этом месте. И это место святое. На этом месте погибли люди. Никаких согласований на установление этого "бардака" мы не давали", - заявил Кличко.
По его словам, на День Независимости здесь было согласовано "исключительно возложение цветов".
"Сейчас даю поручение благоустройства это все убрать. Потому что это пренебрежение к людям, отдавшим жизнь".
Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.
Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.