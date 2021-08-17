Кличко о "советской" инсталляции: "95 Квартал" устраивать здесь не позволим

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Как пишет RegioNews он заявил, что установку не согласовали с городскими властями, и заверил, что ее уберут.

"Какой-то "95-й Квартал" устраивать здесь мы не позволим. На этом месте погибли патриоты. Я был одним из людей, которые были на этом месте. И это место святое. На этом месте погибли люди. Никаких согласований на установление этого "бардака" мы не давали", - заявил Кличко.

По его словам, на День Независимости здесь было согласовано "исключительно возложение цветов".

"Сейчас даю поручение благоустройства это все убрать. Потому что это пренебрежение к людям, отдавшим жизнь".

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.

Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.