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17 августа 2021, 14:21 1879

В Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции

17 августа 2021, 14:21 1879
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Фото: pravda.com.ua
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В Киеве во время демонтажа "советской" инсталляции возникли столкновения между активистами и правоохранителями

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Так, активисты из "Нацкорпусу" пришли к Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать "советскую инсталляцию".

Впоследствии "Нацкорпус" начал сносить декорации, не дожидаясь коммунальщиков. После чего на месте завязалась драка с правоохранителями.

Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни появилась "советская" инсталляция, в КГГА уже отреагировали.

Киев конфликт коммунальщики Нацкорпус активисты

 
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