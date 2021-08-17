В Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции
В Киеве во время демонтажа "советской" инсталляции возникли столкновения между активистами и правоохранителями
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".
Так, активисты из "Нацкорпусу" пришли к Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать "советскую инсталляцию".
Впоследствии "Нацкорпус" начал сносить декорации, не дожидаясь коммунальщиков. После чего на месте завязалась драка с правоохранителями.
Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни появилась "советская" инсталляция, в КГГА уже отреагировали.
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