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17 августа 2021, 13:56 637

В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни появилась "советская" инсталляция, в КГГА уже отреагировали

17 августа 2021, 13:56 637
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Фото: УП
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На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, "символы ностальгии по Советскому Союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения, пишет RegioNews.

"Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили инсталляцию", - написал он в Телеграмм.

Сейчас на Аллее присутствует группа представителей праворадикальных организаций. Они заявили, что, если не получат объяснений по поводу появления на Аллее "советской установки", то помогут коммунальщикам ее демонтировать.

Фото: УП

Напомним, ранее сообщалось, что МВД готовит беспрецедентные меры безопасности на День Независимости.

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