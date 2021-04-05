09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 10:58 373

На Волыни застрелился 20-летний военный

05 апреля 2021, 10:58 373
Читайте також українською мовою
Это уже второй случай за последнюю неделю
Это уже второй случай за последнюю неделю
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства военнослужащего в Волынской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе. Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаев. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата”, - уточняется в сообщении.

Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, 2 апреля в Черниговской области застрелился молодой военный.

Украина смерть оружие военные Луцк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua