На Волыни застрелился 20-летний военный
Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства военнослужащего в Волынской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
"Трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе. Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаев. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата”, - уточняется в сообщении.
Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.
Напомним, 2 апреля в Черниговской области застрелился молодой военный.