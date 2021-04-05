На Волыни застрелился 20-летний военный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе. Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаев. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата”, - уточняется в сообщении.