В Одессе на таможни обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на более 10 млн грн

Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения

Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook, пишет RegioNews.

Как сообщил "РБК-Украина" заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.

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