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18 декабря 2020, 10:45 7

В Одессе на таможни обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на более 10 млн грн

18 декабря 2020, 10:45 7
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Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения
Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения
Фото: Государственная таможенная служба Украины
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Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook, пишет RegioNews.

Как сообщил "РБК-Украина" заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.

Митники виявили незадекларовані аксесуари для мобільних телефонів на суму понад 10 млн грн Контейнер з товарами...

Posted by Державна митна служба України on Thursday, December 17, 2020

Ранее сообщалось, что из Николаева хотели нелегально экспортировать военное авиаоборудование.

Украина таможня криминал Одесса нарушение
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