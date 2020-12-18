В Одессе на таможни обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на более 10 млн грн
Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.
Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook, пишет RegioNews.
Как сообщил "РБК-Украина" заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.
По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.
"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.
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