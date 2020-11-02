В Черновцах будут пересчитывать голоса на 20 избирательных участках

Городская ТИК приняла все протоколы с избирательных участков

Городская ТИК приняла все протоколы с избирательных участков

Фото: molbuk.ua

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия до сих пор не установила окончательные результаты местных выборов из-за необходимости пересчета голосов на 20 избирательных участках города.

Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии Василий Рачинский, передает RegioNews.

По его словам, городская ТИК в течение ближайшего времени должна провести пересчет голосов избирателей на 20 избирательных участках города.

Ситуация такая: есть пару еще участков на уточнении, мы готовимся к пересчету. На пересчете - 20 участков", - сказал Рачинский.

Секретарь ТИК также добавил, что ожидать окончательных результатов выборов в Черновцах сегодня не стоит.

Окончательных результатов сегодня точно не будет. 100%", - сообщил Рачинский.

Напомним, на Буковине полиция проверяет информацию о якобы массовых нарушениях избирательного законодательства.