На Харьковщине будут судить ректора университета за вымогательство взятки

Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета

Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета

В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде. "Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия. Напомним, в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.

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