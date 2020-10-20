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20 октября 2020, 17:14 3

На Харьковщине будут судить ректора университета за вымогательство взятки

20 октября 2020, 17:14 3
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Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета
Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета
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В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.

Напомним, в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.

суд Украина взятка полиция Харьковская область
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