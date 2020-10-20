Расстрелы на Майдане: суд отказался арестовать двух бывших "беркутовцев"

Их обвиняют в причастности к убийству 48 активистов Євромайдана

Их обвиняют в причастности к убийству 48 активистов Євромайдана

Фото: Нацполиция

Святошинский районный суд Киева сегодня, 20 октября не захотел отправить под домашний арест двух бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что прокуратура просила суд отправить Мариниченко и Тамтуру под домашний арест, поскольку по данным правоохранителей, они могут помешать судебному процессу.

Однако суд присяжных отказал в этом ходатайстве, так как обвиняемые не скрываются от суда.

Напомним, Александр Маринченко и Сергей Тамтура фигурируют в деле о расстреле 48 активистов евромайдан на ул. Институтской в ​​феврале 2014 года в качестве обвиняемых. Также обвиняются в убийстве бывшие "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

Также сообщалось, что 22 общественные организации требуют уволить нового заместителя Венедиктовой.