14:21  13 октября
КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу на две недели
21:19  13 октября
Зеленский нарушил карантин во время украинско-польского бизнес-форума в Одессе
17:57  13 октября
На Донбассе с начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
13 октября 2020, 21:38 3

Во Львове напали на члена партии "Европейская солидарность"

13 октября 2020, 21:38 3
Читайте також українською мовою
Нападающий кричал потерпевшему, что "Садовой их сделает"
Нападающий кричал потерпевшему, что "Садовой их сделает"
Фото: ТСН
Читайте також
українською мовою

Во Львове сегодня было совершено нападение на члена партии “Европейская Солидарность” Олега Іваша.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности”, кандидат на должность главы Львовской ОТГ Олег Синютка, пишет RegioNews.

"Садовой и так вас сделает” прокричал неизвестный и применил к представителю партии Европейская Солидарность перцовый баллончик... Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт, нецензурно выражаясь в отношении партийной идеологии и применяя физическую силу. После того, как кандидат в депутаты Лычаковского района пытался сопротивляться и отстаивал свою политическую позицию, неизвестный применил к нему перцовый баллончик”, – сообщил Олег Синютка.

Мужчины и пострадавшего отвезли в Лычаковский райотдел для дачи объяснений.

"Садовый и так вас сделает” прокричал неизвестный и применил к представителю партии Европейская Солидарность перцовый...

Опубликовано Олегом Синюткой Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, на Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей".

Львов Европейская солидарность Кандидат депутат нападение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Большинство фракций парламента раскритиковало опрос от Зеленского
13 октября 2020, 16:59
Глава Харьковской ОГА Кучер перед выборами сделал "пробежку на камеру"
13 октября 2020, 13:22
На Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей"
12 октября 2020, 22:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »