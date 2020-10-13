Во Львове напали на члена партии "Европейская солидарность"

Нападающий кричал потерпевшему, что "Садовой их сделает"

Нападающий кричал потерпевшему, что "Садовой их сделает"

Фото: ТСН

Во Львове сегодня было совершено нападение на члена партии “Европейская Солидарность” Олега Іваша.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности”, кандидат на должность главы Львовской ОТГ Олег Синютка, пишет RegioNews.

"Садовой и так вас сделает” прокричал неизвестный и применил к представителю партии Европейская Солидарность перцовый баллончик... Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт, нецензурно выражаясь в отношении партийной идеологии и применяя физическую силу. После того, как кандидат в депутаты Лычаковского района пытался сопротивляться и отстаивал свою политическую позицию, неизвестный применил к нему перцовый баллончик”, – сообщил Олег Синютка.

Мужчины и пострадавшего отвезли в Лычаковский райотдел для дачи объяснений.

"Садовый и так вас сделает” прокричал неизвестный и применил к представителю партии Европейская Солидарность перцовый... Опубликовано Олегом Синюткой Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, на Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей".