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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 14:58 10

В Славянске девять работников городского совета отправили на самоизоляцию

24 июля 2020, 14:58 10
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Они контактировали с мэром города, у которого подтвердили COVID-19
Они контактировали с мэром города, у которого подтвердили COVID-19
Фото: flickr
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После обнаружения коронавируса у мэра Славянска Вадима Ляха эпидемиологической службой были определены девять контактных лиц из сотрудников городского совета.

Об этом сообщается на сайте Славянского городского совета, передает RegioNews.

Девять работников городского совета отправлены на самоизоляцию с последующим лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

В городском совете также отметили, что остальные работники продолжают работать с соблюдением ограничений, принятых ранее.

Напомним, 23 июля стало известно, что городской глава Славянска заболел коронавирусом.

коронавирус карантин горсовет самоизоляция Славянск
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